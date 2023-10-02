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С понедельника в Петербурге начинается Большая учительская неделя

Со 2 по 8 октября в Петербурге проведут мероприятия, посвящённые не только учителям. Со 2 по 8 октября в Петербурге проведут мероприятия, посвящённые не только учителям, но и воспитателям, педагогам в колледжах и мастерам производственного обучения.

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