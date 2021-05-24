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Украина выдвигает ряд условий, Россия должна с ними согласиться, дабы получить возможность встретится с Зеленским

Украина выдвигает ряд условий, Россия должна с ними согласиться, дабы получить возможность встретится с Зеленским

На днях, мы «потеряли» министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Потеряли не в смысле – «мы его теряем, срочно два грамма эпинефрина в сердце… А дальше яркий свет, длинный коридор, архангелы, играющие музыку, апостол Павел, Божий суд…».

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Юрий Кушнарев
мелкие пидорасы пытаются изобразить из себя геополитиков.Что вам скажут,то и будете делать,укродебилы

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