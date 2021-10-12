Старые американские элиты давно смирились с либеральным трендом

Калифорния стала первым американским штатом, в котором крупные универмаги законодательно обязаны выкладывать ряд товаров «гендерно-нейтральным образом».
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