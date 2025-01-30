«Золото Сырского»: российские войска уничтожают личный состав ВСУ в Константинопольском «кармане» сразу с трёх направлений Российские войска продолжают продвижение в западной части Донбасса.
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«Золото Сырского»: российские войска уничтожают личный состав ВСУ в Константинопольском «кармане» сразу с трёх направлений Российские войска продолжают продвижение в западной части Донбасса.
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