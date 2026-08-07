Адмирал назвал условие исключения участия ВМС противника в конфликтах против России

Использование морских робототехнических комплексов (МРТК) и формирование на их основе морского эшелона Военно-морского флота (ВМФ) Вооруженных сил (ВС) России может исключить участие Военно-морских сил (ВМС) противника в конфликтах против Москвы.
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