Адмирал назвал условие исключения участия ВМС противника в конфликтах против России

Будь в курсе✴

Использование морских робототехнических комплексов (МРТК) и формирование на их основе морского эшелона Военно-морского флота (ВМФ) Вооруженных сил (ВС) России может исключить участие Военно-морских сил (ВМС) противника в конфликтах против Москвы.