Страховые пенсии россиян в 2027 году повысят в два этапа: с 1 февраля выплаты проиндексируют на 6,8%, а с 1 апреля — еще на 3,3%.
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