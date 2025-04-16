30 уникальных пляжей мира: где песок — как в раю, а вода — как на фото в соцсетях

«Красивые и живописные пляжи со всего мира — альтернатива курортам Турции и Сочи». Вы всё ещё думаете, что все пляжи — это просто песок и волны? Как бы не так! Наша планета приготовила сюрпризы даже для тех, кто считает, что видел всё.
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