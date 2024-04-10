Все, что вы хотели знать о нашем великом и могучем русском языке. Журналист с 20-летним стажем и любитель изящной словесности Сергей Антонов написал книгу, в которой собрал значения всех слов, которые мы употребляем постоянно, на значения которых представляем очень отдаленно и то не всегда.