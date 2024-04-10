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  • Юрий Шестаков
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    Велик русский язык!Мымра, цугундер, ...
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Мымра, цугундер, карачки — откуда в русском языке эти слова?

Мымра, цугундер, карачки — откуда в русском языке эти слова?

Все, что вы хотели знать о нашем великом и могучем русском языке. Журналист с 20-летним стажем и любитель изящной словесности Сергей Антонов написал книгу, в которой собрал значения всех слов, которые мы употребляем постоянно, на значения которых представляем очень отдаленно и то не всегда.

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leonid
Велик русский язык!
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