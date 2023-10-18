Си Цзиньпин указал на готовность КНР защищать справедливость вместе с РФ

Китай готов отстаивать и защищать международную справедливость вместе с Россией. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил сайт Кремля.
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