Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России, депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов пожаловался полпреду президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артему Жоге на черствость чиновников по отношению к бойцам специальной военной операции (СВО).
Генерал пожаловался полпреду Жоге на черствость чиновников к бойцам СВО
Комментарии
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Иван Щукин
Да гнать надо этих чиновников к чёртовой матери, а не разбираться! Пока будите разбираться это сволочьё успеет ещё больше нахамить СВОшниками и попортить им нервы и не факт что их выгонят!
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13 час.
Сергей
Гнать! Как это гнать. 30 лет собирали самых преданных, набрали в два раза чинуш больше чем во всем СССР. А теперь разогнать. Не по государственному мыслишь Иван Щукин. А за власть незыблемую, ты что ли голосовать будешь?
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12 час.
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