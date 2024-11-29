Генерал пожаловался полпреду Жоге на черствость чиновников к бойцам СВО

Да гнать надо этих чиновников к чёртовой матери, а не разбираться! Пока будите разбираться это сволочьё успеет ещё больше нахамить СВОшниками и попортить им нервы и не факт что их выгонят!

Сергей

Гнать! Как это гнать. 30 лет собирали самых преданных, набрали в два раза чинуш больше чем во всем СССР. А теперь разогнать. Не по государственному мыслишь Иван Щукин. А за власть незыблемую, ты что ли голосовать будешь?