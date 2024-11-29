Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Это он про себя😂😅Зеленский попроси...
  • Ирина Некрасова
    Лавров четко отрубил: "И не мечтайте!" Вот так надо реагировать, а не лепетать про согласие сторон... Песков в своем ...Разведка доложила...
  • Eduard
    Небудит этого! НАТО изнасально причина войны.Никто нп боится НАТО!Зеленский допусти...

Генерал пожаловался полпреду Жоге на черствость чиновников к бойцам СВО

Генерал пожаловался полпреду Жоге на черствость чиновников к бойцам СВО

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России, депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов пожаловался полпреду президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артему Жоге на черствость чиновников по отношению к бойцам специальной военной операции (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Щукин
Да гнать надо этих чиновников к чёртовой матери, а не разбираться! Пока будите разбираться это сволочьё успеет ещё больше нахамить СВОшниками и попортить им нервы и не факт что их выгонят!
Ответить
13 час.
Сергей
Гнать! Как это гнать. 30 лет собирали самых преданных, набрали в два раза чинуш больше чем во всем СССР. А теперь разогнать.  Не по государственному мыслишь Иван Щукин. А за власть незыблемую, ты что ли голосовать будешь?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх