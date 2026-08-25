Американский сенатор Лэнкфорд не гарантирует Зеленскому быстрое одобрение санкций против России

Отказ от обещаний по санкциям Американский сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд во время визита в Киев заявил, что не может гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому скорое одобрение Конгрессом США законопроекта об ужесточении санкций против России.
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