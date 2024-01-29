JAXA восстановило работу первого японского лунного модуля SLIM

По сообщению Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), специалисты из Японии впервые с момента посадки 20 января установили связь с лунным модулем SLIM, который теперь возобновил свою работу.
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