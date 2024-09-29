А вообще-то я разработчик Если вы профессионально создаете видеоигры или только начинаете карьеру в геймдеве, скорее регистрируйтесь на проект «Начни игру»Вы сможете проявить себя в основных номинациях:«Семейные игры»;«Регионы и языки России»;«Наука, образование и здравоохранение»;«Спорт и киберспорт».