А вообще-то я разработчик Если вы профессионально создаете видеоигры или только начинаете карьеру в геймдеве, скорее регистрируйтесь на проект «Начни игру»Вы сможете проявить себя в основных номинациях:«Семейные игры»;«Регионы и языки России»;«Наука, образование и здравоохранение»;«Спорт и киберспорт».
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