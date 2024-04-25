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Младенец умер в больнице на Алтае. Родители обвинили врачей в несвоевременной помощи

Младенец умер в больнице на Алтае. Родители обвинили врачей в несвоевременной помощи

Мать отметила, что девочка поступила в больницу достаточно активной, лишь с температурой, а ровно через сутки скончалась В Алтайском крае младенец скончался в Славгородской ЦРБ, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul со ссылкой на мать малыша.

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