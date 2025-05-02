Личка попрощается с игроками «Динамо» перед утренней тренировкой. Клуб и тренер расходятся «цивилизованно и по‑доброму» («Матч ТВ»)

Накануне бело-голубые объявили об отставке чеха с поста тренера. «Динамо» и Личка расходятся цивилизованно и по‑доброму, тренер еще в Москве, и сейчас его агент с клубом обсуждает финальные детали расставания.
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