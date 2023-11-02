Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КузнецовВВ
    видимо состава правонарушения не выявят.Слова депутата Гу...
  • Олег Тимофеев
    Ну что же так не ценят вторичное сырье?Слова депутата Гу...
  • Катина Валентина (Иванцова)
    Подросткам нельзя ездить на электросамокатах,они безбашенные.Сбивают пешеходов только так.Хорошо если пешеход отделае...Аварийность с эле...

Аварийность с электросамокатами растёт с угрожающими темпами

Аварийность с электросамокатами растёт с угрожающими темпами

Количество ДТП с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России растёт с угрожающими темпами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
У нас уже убрали стоянки электросамокатов с улиц. Позавчера  заметила. .....   НО! Вчера вечером шла, и видела, как чуть не произошло ДТП с участие автомобиля и электровелосипеда, который развозил пиццу по домам. Главное это велосипед на скорости  выскочил на пешеходный переход из-за автомобиля перед другим автомобилем,  велосипедист не спешился. Хотя и был обязан это сделать. Только хорошая реакция  водителя автомобиля  предотвратили наезд.  Но стресс, думаю, остался... Эти чучмеки по развозу пиццы, никаких правил не соблюдают. А ни полиции, ни ГАИ на улицах НЕТ!! Черт-те-что творится в России!! ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!!
Ответить
1 д.
КВ
Катина Валентина
Подросткам нельзя ездить на электросамокатах,они безбашенные.Сбивают пешеходов только так.Хорошо если пешеход отделается только травмами.Недавно меня сбила девица которая кричала что она ничего не видит потому что шапка у нее на глазах Этот вид транспорта представляет угрозу для жизни человека.Какой дурак его разрешил в России?
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх