Количество ДТП с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России растёт с угрожающими темпами.
Аварийность с электросамокатами растёт с угрожающими темпами
Комментарии
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лл
лина любимцева
У нас уже убрали стоянки электросамокатов с улиц. Позавчера заметила. ..... НО! Вчера вечером шла, и видела, как чуть не произошло ДТП с участие автомобиля и электровелосипеда, который развозил пиццу по домам. Главное это велосипед на скорости выскочил на пешеходный переход из-за автомобиля перед другим автомобилем, велосипедист не спешился. Хотя и был обязан это сделать. Только хорошая реакция водителя автомобиля предотвратили наезд. Но стресс, думаю, остался... Эти чучмеки по развозу пиццы, никаких правил не соблюдают. А ни полиции, ни ГАИ на улицах НЕТ!! Черт-те-что творится в России!! ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!!
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1 д.
КВ
Катина Валентина
Подросткам нельзя ездить на электросамокатах,они безбашенные.Сбивают пешеходов только так.Хорошо если пешеход отделается только травмами.Недавно меня сбила девица которая кричала что она ничего не видит потому что шапка у нее на глазах Этот вид транспорта представляет угрозу для жизни человека.Какой дурак его разрешил в России?
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1 д.
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