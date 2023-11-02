Аварийность с электросамокатами растёт с угрожающими темпами

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лина любимцева

У нас уже убрали стоянки электросамокатов с улиц. Позавчера заметила. ..... НО! Вчера вечером шла, и видела, как чуть не произошло ДТП с участие автомобиля и электровелосипеда, который развозил пиццу по домам. Главное это велосипед на скорости выскочил на пешеходный переход из-за автомобиля перед другим автомобилем, велосипедист не спешился. Хотя и был обязан это сделать. Только хорошая реакция водителя автомобиля предотвратили наезд. Но стресс, думаю, остался... Эти чучмеки по развозу пиццы, никаких правил не соблюдают. А ни полиции, ни ГАИ на улицах НЕТ!! Черт-те-что творится в России!! ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!!