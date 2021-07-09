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Баранец «пригласил в покойники» британские корабли, собирающиеся отправиться к Крыму

Баранец «пригласил в покойники» британские корабли, собирающиеся отправиться к Крыму

Глава МИД Великобритании заявил, что флот Ее Величества «продолжит совершать проходы через украинские воды».

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Семенков Александр
Очень правильно рассказал бритам. Так и надо делать.
Игорь Кузнецов
Жёстко высказался, но по делу.
Галина
Они считают что мы в большей части болтологией занимаемся.... Решили испытать матушку судьбу?.... НУ-НУ... Вперед и с песнями....,

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