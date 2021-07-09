Баранец «пригласил в покойники» британские корабли, собирающиеся отправиться к Крыму

☭КОМПАСПолитикаБаранец «пригласил в покойники» британские корабли, собирающиеся отправиться к КрымуГлава МИД Великобритании заявил, что флот Ее Величества «продолжит совершать проходы через украинские воды».Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСеменков АлександрОчень правильно рассказал бритам. Так и надо делать.Игорь КузнецовЖёстко высказался, но по делу.ГалинаОни считают что мы в большей части болтологией занимаемся.... Решили испытать матушку судьбу?.... НУ-НУ... Вперед и с песнями....,Комментировать
Свежие комментарии