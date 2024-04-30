Россиянам посоветовали в майские праздники не вестись на «выгодные вклады»

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. Мошенники в майские выходные будут пытаться обмануть россиян: пообещают выплаты ветеранам в честь Дня Победы, попросят оплатить участие в акции «Бессмертный полк», предложат вложить деньги на «праздничных условиях».
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