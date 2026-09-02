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Газета.ру

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Певец Shaman сжег штаны для переосмысления себя перед 35-летием

Певец Shaman сжег штаны для переосмысления себя перед 35-летием

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) признался в беседе с kp.ru, что решил сжечь облегающие кожаные штаны перед своим 35-летием.

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