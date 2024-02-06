Названа требующаяся на ремонт дырявой крыши библиотеки сумма

В Костомукше закрыли библиотеку из-за протечек в крыше. Сумма на капремонт оказалась для местного бюджета неподъемной Стала известна, какая сумма нужна для ремонта крыши центральной библиотеки в городе горняков.
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