Исключительно крупная магнитная буря обрушится на Землю

Продолжительная магнитная буря с силой колебаний от 4 до 5 баллов ударит по Забайкалью. Она будет действовать до 8 ноября, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.
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