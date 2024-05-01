Какой "штурмовой танк" стал бы идеальным для современных военных действий

Прошедшие полевую модернизацию российские танки, прозванные "царь-мангалами", продемонстрировали, что наряду с техникой, имеющей традиционную компоновку, необходимы боевые машины, отличающиеся по конструкции от обычных серийных танков.
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