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Мех, золото и леопард: 70-летняя Ким Кэттролл снялась для глянца

Мех, золото и леопард: 70-летняя Ким Кэттролл снялась для глянца

Ким Кэттролл, которой несколько дней назад исполнилось 70 лет, снялась для нового номера модного журнала L’Beauté.

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