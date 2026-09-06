В Дагестане обнаружено тело 20-летнего молодого человека на Ирганайском водохранилище

На Ирганайском водохранилище в районе Шамилькала обнаружено тело 20-летнего молодого человека, который утонул 25 августа во время катания на сапбордах.
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