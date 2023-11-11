Apple пообещала не повышать цены для компенсации затрат на повышение экологичности

Выступая на этой неделе на конференции Reuters NEXT, вице-президент компании Apple по охране окружающей среды, образовательной политике и социальным инициативам Лиза Перес Джексон (Lisa Perez Jackson) пообещала, что затраты компании на реализацию программ по сокращению выбросов углекислого газа, направленных на то, чтобы стать полностью углеродно-нейтральной к 2030 году, никак не отразятся на ценах на её продукцию.