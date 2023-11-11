Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

158 подписчиков

Свежие комментарии

Apple пообещала не повышать цены для компенсации затрат на повышение экологичности

Apple пообещала не повышать цены для компенсации затрат на повышение экологичности

Выступая на этой неделе на конференции Reuters NEXT, вице-президент компании Apple по охране окружающей среды, образовательной политике и социальным инициативам Лиза Перес Джексон (Lisa Perez Jackson) пообещала, что затраты компании на реализацию программ по сокращению выбросов углекислого газа, направленных на то, чтобы стать полностью углеродно-нейтральной к 2030 году, никак не отразятся на ценах на её продукцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх