Прокуратура проверит документы на часовню Святого Фаддея

Надзорный орган проверит соблюдение градостроительного законодательствафото: «RuNews» Прокуратура проверит документы на строительство будущей часовни на площади Кирова, соблюдается ли градостроительное законодательство.
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