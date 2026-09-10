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Ивановские новости

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Жительница Ивановской области потеряла 728 тысяч рублей на бирже мошенников

Жительница Ивановской области потеряла 728 тысяч рублей на бирже мошенников

Женщина взяла кредит и заняла деньги у знакомых, чтобы вложить в биржевые сделки, предложенные мошенником в соцсети.

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