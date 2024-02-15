Пять жилых корпусов с эксплуатируемой кровлей, коворкингом и соседским центром построят на Перовском шоссе

Общая площадь жилого комплекса составит 121 933 кв.м. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, в ЮВАО за счет средств инвестора планируется построить жилой комплекс из пяти корпусов на едином стилобате.