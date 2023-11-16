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Никогда не делайте этого по утрам: Врачи назвали 2 ошибки, из-за которых кровь становится густой

Никогда не делайте этого по утрам: Врачи назвали 2 ошибки, из-за которых кровь становится густой

Нехватка белка в меню и несоблюдение питьевого режима чреваты тем, что кровь будет более густой. А это, в свою очередь, может привести к развитию опасных заболеванийТоксиколог Михаил Кутушов рассказал, что если в рационе человека регулярно не хватает белка, то это постепенно может привести к тому, что кровь станет гуще.

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