Инфографика: лидеры по производству солнечной энергии / © Voronoi По состоянию на 2022 год общая установленная мощность производства солнечной энергии в Китае составила 393 гигаватта — почти вдвое больше, чем в ЕС (205 гигаватт), и более чем в три раза больше общей установленной мощности в США (113 гигаватт).