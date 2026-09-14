Кому за третьим? Звезды, от которых в 2027 году могут ждать пополнения в семье

2026 год оказался богатым на звездные новости о рождении детей. Причем среди знаменитостей немало тех, кто уже воспитывает двоих наследников и не скрывает желания однажды снова стать родителями.
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