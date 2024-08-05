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Робот-стоматолог, управляемый искусственным интеллектом, выполнил процедуру на живом человеке

Робот-стоматолог, управляемый искусственным интеллектом, выполнил процедуру на живом человеке

Впервые в истории робот-стоматолог разработки компании Perceptive, управляемый искусственным интеллектом, успешно провел стоматологическую процедуру на человеке.

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