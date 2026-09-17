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Спорт Уик-Энд

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Дубль Тюкавина и гол Окишора принес «Динамо» пятую победу подряд и вывел команду в число ближайших преследователей споткнувшегося лидера

Дубль Тюкавина и гол Окишора принес «Динамо» пятую победу подряд и вывел команду в число ближайших преследователей споткнувшегося лидера

Перед первым в этом сезоне перерывом на игры сборных ситуация в верху турнирной таблицы обострилась до предела.

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