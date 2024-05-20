Российские Citroen C5 Aircross начинают продавать онлайн с доставкой на автовозах

Сегодня, 20 мая 2024 года, стартуют прямые онлайн-продажи автомобилей Citroen C5 Aircross, которые собирают «Автомобильные технологии» на заводе в Калуге, о чем рассказал директор по стратегическому развитию компании Павел Безрученко.