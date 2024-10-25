Вулин: Белград намерен провести референдум о присоединении к БРИКС или к ЕС

Сербия считает вполне возможным проведение референдума с вопросом о присоединении к БРИКС или к ЕС в течение последующих трех лет, заявил 24 октября вице-премьер Сербии Александар Вулин журналистам в Белграде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии