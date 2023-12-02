Из Новосибирска отправился очередной эшелон с призывниками

Очередной воинский эшелон с призывниками из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края отправился со станции «Новосибирск-Главный» в воинские части и подразделения восточных регионов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии