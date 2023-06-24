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«Голос Мордора»: в России есть настоящая «пятая колонна»

«Голос Мордора»: в России есть настоящая «пятая колонна»

Происходящие субботним утром события в России заставили волноваться многих жителей страны. Однако в любой ситуации необходимо помнить, что в условиях проведения специальной операции на Украине существуют всего две стороны — Россия и ее враги.

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