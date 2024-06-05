Общественную территорию благоустроили в деревне Олха

В деревне Олха благоустроили пространство рядом с многофункциональной спортивной площадкой. Это первая общественная территория в Иркутской области, которую благоустроили в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
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