ФРГ: ВСУ могут получить дальнобойные системы через несколько недель

Украинские Вооруженные силы могут получить первые дальнобойные системы, профинансированные Германией, через несколько недель, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.
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