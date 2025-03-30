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СК возбудил уголовное дело о посягательстве на полицию при стрельбе в Мурманске

СК возбудил уголовное дело о посягательстве на полицию при стрельбе в Мурманске

Стрелявший с крыши мужчина в Мурманске попал по полицейской машине. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Мурманской области.

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