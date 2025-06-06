«Трамп недоволен Зеленским»: Белый дом обсуждает возможность полного прекращения поддержки Украины

Белый дом обсуждает возможность полного прекращения поддержки Украины из-за действий Зеленского. Трамп очень сильно недоволен ударами Украины по российским аэродромам, поскольку это срывает все усилия США по урегулированию конфликта.
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