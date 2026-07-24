Самые полезные фрукты и овощи для сердца и сосудов

Леонид Руси

Сердцу нужны таблетки глюконата кальция... И вообще, он полезнее всех этих овощей и фруктов вместе взятых... А глазам нужно всё желчегонное... От давления нужна калина... А на реке давление падает на 20 едениц... но это временно...