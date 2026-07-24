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Самые полезные фрукты и овощи для сердца и сосудов

Самые полезные фрукты и овощи для сердца и сосудов

Кардиологи выяснили, что лучшими фруктами и овощами для здоровья сердца являются авокадо, темные ягоды, гранаты, цитрусовые, листовая зелень, свекла и томаты.

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Комментарии
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Леонид Руси
Сердцу нужны таблетки глюконата кальция... И вообще, он полезнее всех этих овощей и фруктов вместе взятых... А глазам нужно всё желчегонное... От давления нужна калина... А на реке давление падает на 20 едениц... но это временно...
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1 м.
Наталия Гарькун
😱
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1 м.