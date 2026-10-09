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Регионы России

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Южная Корея выпустила карту оптимальных дат осеннего листопада

Южная Корея выпустила карту оптимальных дат осеннего листопада

Национальная организация туризма Кореи (KTO) совместно с Национальным дендрарием Службы лесного хозяйства представила детальный график пика пожелтения и покраснения деревьев по всей стране.

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