Южная Корея выпустила карту оптимальных дат осеннего листопада

Национальная организация туризма Кореи (KTO) совместно с Национальным дендрарием Службы лесного хозяйства представила детальный график пика пожелтения и покраснения деревьев по всей стране.
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