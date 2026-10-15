Александр Стоцкий теперь выше своей мамы. На свежих снимках 15-летний сын Анастасии Стоцкой уже выглядит взрослым подростком — а когда-то его внешность постоянно сравнивали с Филиппом Киркоровым.
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