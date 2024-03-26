Сборная Украины пробилась на Евро-2024

Сборные Украины добыла волевую победу в матче с Исландией и добыла путевку на Евро-2024. Во Вроцлаве завершился решающий матч стыка плей-офф отбора Евро-2024, в котором команда Украины в статусе формальных хозяев принимала Исландию.
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