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Сборная Украины пробилась на Евро-2024

Сборная Украины пробилась на Евро-2024

Сборные Украины добыла волевую победу в матче с Исландией и добыла путевку на Евро-2024. Во Вроцлаве завершился решающий матч стыка плей-офф отбора Евро-2024, в котором команда Украины в статусе формальных хозяев принимала Исландию.

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