Странная реабилитация: кто в Воронежской области прославляет союзников фашистов

Единственный выживший узник итальянского концлагеря, который располагался в годы Великой Отечественной войны в городе Россошь Воронежской области, на днях направил обращение в Следственный комитет, а также в Совет по правам человека при президенте .
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