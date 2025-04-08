📹❗️Малозаметные БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" продолжают выведение из строя сети логистических узлов и пунктов дислокации ВСУ в Харькове и Днепропетровске.
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📹❗️Малозаметные БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" продолжают выведение из строя сети логистических узлов и пунктов дислокации ВСУ в Харькове и Днепропетровске.