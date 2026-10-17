Blue Origin вкладывает $330 млн в расширение производства ракет и инфраструктуру Blue Origin планирует значительно увеличить частоту запусков ракеты New Glenn и к концу десятилетия рассчитывает выйти на несколько полётов в неделю.
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