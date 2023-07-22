Сама себе зубы выбила, и фото постановочные

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Нечего лезть в чужие дела. Русские пословицы о женах и мужьях. Муж и жена – одна сатана. Муж и жена — из одного кремня искры. Птица крыльями сильна, жена мужем красна. Из-за мужа и жена хороша. Эпизод из фильма Исидора Анненского «Свадьба» Персонаж Раневской.— Не вертись без тебя голова кружится, чему это ты радуешься, замужество девицам только нравится, а через месяц драться будете, сама испытала знаю. Все мужчины дураки и твой тоже дурак ты его осади не очень-то уважай, не за что, во всем мать спрашивай, отца тоже не слушай, главное в дом свой не бери, ах изверг он рода христианскаго. — Ах маменька больше всего на свете я люблю статных мужчин пирог с яблоками и имя Ролланд. — Пора бы уж твоему Ролланду делать предложение, а то иной сватается сватается, а когда до самой точки дойдет то и назад оглобли. — Типун вам на язык маменька!. https://youtu.be/dKgMpdCmmRk?t=392