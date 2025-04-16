Русский Колоколъ Sergey Elagin/Business Online Инцидент в Московском метрополитене опять поднимает вопрос о мерах безопасности на общественном транспорте, которые игнорируются радикалами.
"Это моя честь!": заложница Будённовска получила по лицу и 7 суток ареста за попытку снять никаб
Комментарии
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Вадим Кузнецов
А где фамилия судьи, вынесшей похабный приговор? Где слова о компенсации разбитого планшета, где слова о депортации дикарей?
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3 час.
Сергей Тюрин
А расскажите нам, Христа ради, как в Европе, ну например в Германии мужчины защищают своих дам от мигрантов. Расскажите. А потом будете учить русских как жить.
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2 час.
СТ
Сергей Татаринцев
А катимся мы в средне виковой халифат,созданный и подпитанный нашими правохранительными органами власти.И это всё происходит ни где нибудь на задворках какой то деревни а происходит это действо в самом сердце России в Москве. Дальше будет только хуже.А женщина наша молодец,честь ей и хвала.С никабами идёт борьба по всему миру,потому что под ними скрываются террористы.
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2 час.
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